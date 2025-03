Scossa di terremoto a Potenza, avvertita anche a Bari

Ancora una scossa di terremoto, dopo le precedenti dei giorni scorsi nella zona del Foggiano. Stavolta l’epicentro è Potenza. La scossa avvertita è di magnitudo 4 e 4,5. La scossa è stato avvertita Bari, in provincia e nel Tarantino. Solo ieri è stata registrata una scossa sulla Costa Garganica, epicentro del terremoto 4.7 di venerdì 14 marzo, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, ha localizzato altre due scosse, entrambe di magnitudo 2.1. La prima è stata registrata alle 3.07, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.9380, 15.4600 ad una profondità di 8 km con epicentro a 12 km da Lesina, l’altra alle 11.12 con coordinate geografiche (lat, lon) 41.9585, 15.5650 ad una profondità di 7 km, con epicentro a 13 km da San Nicandro Garganico.

Situazione a Potenza

Molte persone l’hanno avvertita e alcune sono scese in strada. Secondo i dati dell’Ingv la scossa si è verificata a sei chilometri dal Comune di Vaglio a una profondità di 14,3 chilometri. Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.2, a Potenza gli studenti hanno lasciato gli istituti. Molti dipendenti degli uffici pubblici e privati sono scesi in strada. Finora non stati segnalati danni. Verifiche sono comunque in corso da parte della Protezione civile e dei Vigili del fuoco.