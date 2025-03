Taranto, simula rapina per pagare debiti gioco: denunciato

Ha inscenato una rapina per coprire i suoi debiti di gioco, ma la polizia ha scoperto l’inganno e lo ha denunciato. Protagonista della vicenda un 46enne di Taranto, agente di commercio, ora accusato di simulazione di reato e procurato allarme. L’uomo aveva denunciato un’aggressione nel rione Paolo VI, raccontando alla polizia di essere stato derubato mentre consegnava prodotti alimentari. Secondo il suo racconto, un individuo in bicicletta, con il volto coperto da un passamontagna, lo avrebbe minacciato con un coltello e costretto a consegnare la fede nuziale e il denaro incassato fino a quel momento. Tuttavia, i poliziotti hanno subito notato contraddizioni e incongruenze nel suo racconto. Messo alle strette, l’uomo ha ceduto e ha confessato, tra le lacrime, di aver inventato tutto. Affetto da ludopatia, aveva simulato la rapina per giustificare alla sua azienda un ammanco di denaro, utilizzato per saldare precedenti debiti di gioco.