Mezzo in fiamme, chiuso tratto A14 tra bivio con A16 e Canosa

Poco dopo le 7:30, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra bivio A14/A16 e Canosa, verso Bari, a causa di un mezzo in fiamme all’altezza del km 606. Sul luogo dell’incendio sono intervenute i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, pattuglie della Polizia Stradale ed il personale Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Per gli utenti diretti in viaggio Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Cerignola est, si consiglia di rientrare a Canosa dopo aver percorso la viabilità ordinaria.