Crollo a Bari, terminate operazioni di demolizione delle parti residue

Sono terminate questo pomeriggio le attività di demolizione controllata sulle parti residue della palazzina crollata in via De Amicis – via Pinto. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Gesmundo demolizioni, incaricata dal Comune, e monitorate dai tecnici comunali sotto la direzione e il coordinamento della sicurezza dell’ing. Francesco Leo.

Si ricorda che, ai sensi della ordinanza sindacale n. 783/2025, a partire dalla fine delle operazioni di demolizione decorre il termine di sette giorni, assegnato ai titolari del condominio di via Pinto 16, per mettere in sicurezza l’edificio.

Contestualmente sono pervenuti altri tre rapporti (relativi ai giorni 16, 17 e 18 marzo) a cura del laboratorio incaricato dalla Ecotrend, fornitrice della ripartizione comunale Igiene e Ambiente, che attestano l’assenza di fibre di amianto nell’aria.

Dato il cumulo di macerie nel sito resta in vigore l’ordinanza sindacale a tutela della salute pubblica (divieto di affaccio, apertura finestre ed obbligo di mascherine).

Il Comune di Bari presenterà nelle prossime ore alla Procura di Bari una relazione sulle attività svolte.