Restituiti dal Canada tre oggetti sacri di San Nicola

“Ringrazio le autorità canadesi per aver restituito all’Italia tre preziosi oggetti sacri esportati illecitamente. È un importante gesto di collaborazione verso il governo italiano e un segno di rispetto verso il patrimonio religioso e culturale relativo a San Nicola di Bari”.

Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, commentando la cerimonia svoltasi ieri sera a Ottawa, nella quale sono stati restituiti all’Italia tre beni culturali (una reliquia ossea, una capsella contenente più reliquie e una statuetta lignea del Santo) provenienti dalla Basilica di San Nicola di Bari e sequestrati dalla Canadian Border Service Agency.

La restituzione è avvenuta al termine dell’evento “Canada-Italy Symposium on Crimes Against Cultural Property”, organizzato dal Ministero della Cultura canadese per discutere dell’impegno comune nella lotta al traffico illecito di beni culturali, al quale è intervenuto il Comandante dei Carabinieri per la Tutela Patrimonio Culturale, Gen. Div. Francesco Gargaro.

Il simposio si inserisce nel quadro della rinnovata collaborazione tra Italia e Canada, rilanciata in occasione della Ministeriale G7 Cultura di Napoli organizzata sotto Presidenza italiana nel 2024. (foto Canadian Heritage)