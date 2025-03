Un campus nell’ex caserma Magrone, ok all’accordo

Un nuovo passo avanti per il potenziamento delle infrastrutture universitarie in Puglia: la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo tra Regione Puglia, Adisu e Asset per l’espletamento del concorso di progettazione finalizzato alla realizzazione di una nuova residenza universitaria all’interno del Campus – il Parco dell’Innovazione destinato in gran parte a spazi di ricerca e formazione del Politecnico – che sorgerà a Bari nei 17mila mq dell’ex Caserma Magrone, in via Amendola.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del patrimonio pubblico, con l’obiettivo di creare nuovi spazi per la residenzialità studentesca e potenziare i servizi a supporto della comunità universitaria. Il progetto di rigenerazione urbana prevede la rifunzionalizzazione dell’ex struttura militare, trasformandola in un ambiente moderno, accessibile e sostenibile, capace di rispondere alle esigenze di studenti e ricercatori.

Grazie alla collaborazione tra Regione, Adisu e Asset l’intervento sarà sviluppato secondo criteri di sostenibilità e innovazione, con particolare attenzione all’efficienza energetica e all’integrazione con il contesto urbano.

L’accordo si colloca in continuità con le iniziative già avviate, che hanno portato all’espletamento dei concorsi di progettazione per le nuove residenze universitarie di Brindisi, Lecce e Taranto e all’affidamento dei relativi lavori. Inoltre, l’Agenzia Asset, in sinergia con l’Adisu e il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia, sta lavorando alla pubblicazione di altri due concorsi di progettazione per la realizzazione di nuove residenze universitarie a Bari e Foggia. L’obiettivo è ampliare l’offerta di posti alloggio sul territorio regionale, contribuendo concretamente al diritto allo studio.