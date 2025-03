Bari, materiale edile in cassonetto carta: “Violenza alla città”

Materiale edile in un cassonetto dedicato alla raccolta della carta. È quanto scoperto in mattinata in stradella del Caffè da Amiu Puglia che ha avviato subito le operazioni di smaltimento. In seguito al ritrovamento degli scarti di lavorazione edile è stato necessario portare via il cassonetto per conferire correttamente quei rifiuti speciali e restituire decoro alla zona. Il cassonetto verrà sostituito in mattinata.

“Oltre a inquinare – denuncia Antonella Lomoro, presidente Amiu Puglia – si tratta di rifiuti difficilmente gestibilo, in particolare da Amiu Puglia che può trattare solo rifiuti urbani. È una violenza nei confronti della città. Le squadre sono al lavoro per la rimozione del cassonetto che deve essere portato al deposito per il corretto svuotamento e successivamente ripristinato in questa postazione. Un danno alla collettività, ma anche una mancanza di rispetto e senso civico nei confronti della raccolta differenziata rifiuti e dell’ambiente che Amiu Puglia, insieme alla Polizia locale sta cercando di contrastare in tutti i modi”.