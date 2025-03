Bari, scontro frontale in tangenziale: due feriti in codice rosso

Scontro frontale in tangenziale. È accaduto questa notte, intorno alle 2.30, in direzione Nord, all’altezza dell’uscita 12. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due veicoli, un’auto e un furgone, viaggiava presumibilmente contromano quando ha impattato con l’altro. Entrambi i conducenti, due uomini, un trentenne e un quarantenne, sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico di Bari, la prognosi è riservata. La tangenziale è rimasta chiusa al traffico per oltre tre ore, solo intorno alle 4.20 è stata riaperta al traffico. Sul posto sono intervenute tre pattuglie della polizia locale, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e l’Anas. I veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati. Sul caso e per ricostruire l’esatta dinamica sono in corso accertamenti.