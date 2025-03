Bari si veste di cinema, si parte con “Le strade del Fuori Bif&st”

Si terrà domani il primo appuntamento de “Le strade del Fuori Bif&st”, le feste di via organizzate dagli operatori economici, culturali e sociali che hanno risposto alla call del Comune per vestire Bari di cinema in occasione della XVI edizione del Bif&st – Bari International Film&Tv Festival (22-29 marzo 2025).

L’iniziativa s’inserisce nel cartellone di oltre 100 eventi del “Fuori Bif&st – La Città si veste di cinema”. Grazie a “Le strade del Fuori Bif&st”, nelle giornate del festival, cinque strade della città saranno pedonalizzate per una sera, per ospitare gli eventi in programma.

Si parte domani, sabato 22 marzo, dalle ore 19, in via Mameli, nel quartiere Madonnella, con “Cinema, terra e libertà”, una festa dedicata alla terra con documentari sulla scena agricola pugliese (produzione di Buò Rete Utile Buono & Bio, BP Lab Mixology Bar Art & Music, BarProject Academy, Apuliart DJ School e Ethnic Cook).

Il secondo appuntamento si terrà lunedì 24 marzo, dalle ore 18, in via Pasubio, a Carrassi, con la “Festa di quartiere”, un evento che proporrà sfilate di moda, trucco e parrucco, live soundtrack, esibizioni di danza e marionette (produzione di Oliver Bar, GP Fortyfive, Oliver jeans, Bar laura, Art Decò Parrucchieri, Bk creative, Pellicceria Patruno, New Dance Academy, Li Ming music studio, Inthecity, Nino Armenise, Estetic Evolution).

Mercoledì 25 marzo, alle ore 19, in piazza Risorgimento, a Libertà, sarà la volta di “A Future To Remember_Un futuro da ricordare”, di Francesca Matta, artista in residenza Imago Plus 2023/24, con letture in piazza dal libro “Come Eravamo” di Vito Maurogiovanni (produzione di Imago Plus).

Ancora, venerdì 28 marzo, dalle ore 19, via Roberto da Bari, a Murat, sarà la scena di “Polvere Di Stelle”: un evento con giochi di luce, dj set in vinile con colonne sonore cult, proiezioni di grandi classici della storia del cinema e un’area dedicata al trucco cinematografico (produzione di Arte X arte, Caffè Portineria, Gamax, Gatto Bianco, Massimiliano Martino – Unconventional Jewelery)

Il programma delle Feste di via del Fuori Bif&st si concluderà sabato 29 marzo, dalle ore 19, in via Abbrescia, nel quartiere Umbertino, con “The Soundtrack. Un viaggio musicale d’altri Tempi”: per l’occasione la Olivoil Jazz Band trasporterà il pubblico nelle atmosfere felliniane di Otto e ½ e La Strada, con uno show itinerante tra swing e sonorità retrò (produzione di Arcimboldo in collaborazione con Premiata Norcineria).

Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni in programma, la Polizia locale, con apposita ordinanza, ha previsto i seguenti divieti:

· Il giorno 22 marzo 2025 dalle ore 07.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di fermata” sulla via Mameli, ambo i lati, tratto compreso tra via F. Filzi e via O. Serena; dalle ore 09.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di transito” sulla via Mameli, tratto compreso tra via F. Filzi e via O. Serena.

· Il giorno 24 marzo 2025 dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino a termine delle esigenze, è istituito il “divieto di fermata” sulla via Pasubio, ambo i lati, tratto compreso tra via Buccari e corso B. Croce; dalle ore 17.30 alle ore 22.00 e, comunque, fino a termine delle esigenze, è istituito il “divieto di transito” sulla via Pasubio, tratto compreso tra via Buccari e corso B. Croce.

· Il giorno 28 marzo 2025 dalle ore 12.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di fermata” sulla via Roberto da Bari, ambo i lati, tratto compreso tra via Calefati e via A. Gimma; dalle ore 17.30 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di transito” sulla via Roberto da Bari, tratto compreso tra via Calefati e via A. Gimma.

· Il giorno 29 marzo 2025 dalle ore 12.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di fermata” sulla via Abbrescia, ambo i lati, tratto compreso tra largo Adua e via Imbriani; dalle ore 17.30 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di transito” sulla via Abbrescia, tratto compreso tra largo Adua e via Imbriani.