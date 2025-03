Bari, si discute di nodo ferroviario a Nord: “Soluzione giusta”

L’Associazione La Scossa ha organizzato un incontro pubblico dal titolo “Nodo ferroviario di Bari: Un Nodo da Rinnovare, un Tracciato da Salvaguardare”, che si è tenuto ieri, venerdì 21 marzo alle ore 18:30 presso Artemisia, in Corso Umberto I, 57 – Bari Santo Spirito. L’evento ha rappresentato un momento di confronto aperto sul futuro del nodo ferroviario di Bari, un’infrastruttura strategica per la mobilità locale e regionale. L’incontro ha visto la partecipazione di esponenti istituzionali, che hanno analizzato le prospettive di sviluppo e le azioni necessarie per coniugare innovazione e tutela del tracciato esistente.

“Una serata splendida – ha detto Massimo Maiorano, componente del collegio esperti Regione Puglia – piena di volti, emozioni, partecipazione autentica attorno a un tema che da anni è al centro del mio impegno politico. La mia battaglia politica continua, perché la nostra è la soluzione più giusta, la più sostenibile, e oggi più che mai sentita dalla comunità. Prima di tutto è fondamentale mettere in sicurezza i centri abitati in prossimità dei passaggi a livello di Palese e Santo Spirito con opere alternative immediate e semplici come cavalcavia, sottovia, ciclopedonali. Il binario esistente non è un ostacolo, è una risorsa preziosa, ogni giorno trasporta migliaia di persone ed è essenziale per garantire una mobilità regionale e metropolitana efficiente. Ma serve anche uno sguardo lungo, realizzare un nuovo tracciato fuori dal perimetro cittadino per il passaggio dei treni passeggeri a lunga percorrenza e delle merci. È una visione concreta, rispettosa del territorio e delle persone, ed è quella che continuerò a portare avanti con determinazione, perché il futuro si costruisce con il coraggio delle scelte giuste”.