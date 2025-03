Scoperto allevamento abusivo nel Leccese, sequestrato

I Carabinieri Forestali del Nucleo Investigativo (Nipaaf) e del Nucleo Forestale di Lecce hanno scoperto un allevamento abusivo di suini in località Madonna delle Grazie, a San Donato di Lecce, dove veniva praticata anche la macellazione clandestina. Durante il controllo, effettuato con il supporto degli ispettori del servizio veterinario dell’ASL, i militari hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie. All’interno della struttura, completamente abusiva, sono stati trovati 14 suini lasciati al pascolo su un terreno contaminato da escrementi non rimossi da tempo. L’intera azienda agricola, comprese le attrezzature per la macellazione e i locali utilizzati, è stata posta sotto sequestro. I due titolari sono stati denunciati per macellazione clandestina e per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.

Foto repertorio