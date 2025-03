Papa Francesco dimesso dall’ospedale: “Grazie a tutti”

Il Papa è entrato in Vaticano. Il corteo ha fatto ingresso dalla Porta del Perugino, la più vicina a Santa Marta.

Prima di entrare, la 500 di Francesco si è fermata brevemente per il consueto saluto alle forze dell’ordine.

Intorno alle 12 il Pontefice si è affacciato da un balconcino del Gemelli in occasione dell’Angelus domenicale. E’ stata la sua prima apparizione pubblica dal ricovero il 14 febbraio scorso.

“Ringrazio tutti, saluto questa signora con i fiori gialli”, queste le prime parole del Papa, pronunciate da un microfono, seduto sulla sua sedia a rotelle. Francesco poi ha benedetto la folla di fedeli. E’ apparso affaticato ma ha sorriso, ringraziato facendo il gesto del pollice alzato.

Meloni: ‘Felice che il Papa stia tornando in Vaticano’

“Felice di sapere che Papa Francesco stia tornando in Vaticano. A lui vanno un pensiero speciale e i migliori auguri, con affetto e gratitudine per il suo instancabile impegno e la sua guida preziosa”, afferma sui social la premier Giorgia Meloni pubblicando una foto del Pontefice sul balcone dell’ospedale Gemelli da cui si è affacciato in mattinata.