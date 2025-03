Bari, furti ed estorsione ai danni dei tabaccai: arriva l’accordo

In attuazione dell’Accordo Quadro già raggiunto a livello centrale dal Ministero dell’Interno con la Federazione Italiana Tabaccai, è stato sottoscritto questa mattina in Prefettura il Protocollo d’intesa per la prevenzione della criminalità nelle rivendite di generi di monopoli- video – allarme antirapina, tra il Prefetto di Bari, Francesco Russo, e il Presidente della sede provinciale di Bari della Federazione Italiana Tabaccai, Cataldo Gagliardi, alla presenza dei rappresentanti

provinciali delle Forze dell’Ordine. Scopo dell’accordo è quello di potenziare le attività di prevenzione e repressione dei fenomeni legati alla criminalità, ed in particolare furti, usura, estorsioni, truffe ed altri reati a danno dei rivenditori dei generi di monopolio.

L’atto pattizio prevede l’istituzione di un tavolo tecnico presso la Prefettura di Bari con il compito di monitorare il fenomeno, al fine di porre in essere le necessarie misure di prevenzione. Significativa è l’intenzione, da parte dei rivenditori, di incrementare l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza collegabili con le sale e le centrali operative in uso alle Forze di Polizia, consentendo un intervento efficace e tempestivo a tutela degli esercenti e, più in generale, di tutta la comunità. La Federazione Italiana Tabaccai di Bari curerà la diffusione di materiale informativo ai propri associati e l’organizzazione di corsi di formazione in materia di prevenzione e sicurezza.