Bari, pietra contro un bus a Japigia: vetri rotti

Oggi pomeriggio qualcuno ha lanciato una pietra contro il vetro di un bus in transito in via Rocca intorno alle 17. Vetro in frantumi ma per fortuna non c’era alcun passeggero a bordo e non si sono registrati feriti. L’Amtab presenterà denuncia alle forze dell’ordine: non si esclude che possano essere visionate le telecamere di videosorveglianza per risalire ai responsabili.