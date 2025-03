A Bari lo spettacolo musicale del maestro Margiotta “Fellinirota”

Domani, mercoledì 26 marzo, alle ore 11, nella sala ex Tesoreria di Palazzo di Città, si terrà la presentazione dello spettacolo musicale del maestro Mario Margiotta “Fellinirota”, organizzato dall’associazione Agebeo e Amici di Vincenzo ODV ETS per promuovere la raccolta di fondi (5×1000) in favore delle attività dell’associazione. All’incontro con la stampa interverranno il sindaco di Bari Vito Leccese, lo storico presidente di Agebeo Vincenzo Farina, attualmente impegnato nella costituenda fondazione “Michele Farina Amici di Vincenzo”, che dopo oltre vent’anni lascerà il testimone all’avvocato Francesco Romanello Pomes, anch’egli presente all’incontro, il direttore del reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari Nicola Santoro e, per Agebeo, la responsabile del “Villaggio dell’accoglienza – Trenta Ore per la Vita” Antonia Simone e la responsabile del reparto Felicia De Lillo. Sarà l’occasione, inoltre, per illustrare le nuove attività a cura dei volontari di Agebeo nel reparto di Oncoematologia pediatrica e i dati relativi all’ospitalità registrati presso il Villaggio a un anno dall’inaugurazione.