Cadavere sui binari in Romagna, disagi su tutta la linea

Proseguono senza sosta le indagini per risalire all’identità dei resti del cadavere ritrovato lungo i binari e la massicciata in Emilia Romagna. Attualmente, per gli inquirenti, risulta difficile stabilire se si tratti di un uomo o una donna. Questa mattina all’alba i macchinisti hanno dato l’allarme di un treno all’altezza del Comune di Gambettola, nel Cesenate. Per i rilievi, sul posto, il personale sanitario, Polfer, personale delle ferrovie e il magistrato di turno. Per via dell’accaduto ci sono disagi e ritardi (anche di oltre 4 ore) su tutta la linea.

Foto repertorio