Pugliapromozione forma il personale per l’intelligenza artificiale

L’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione si prepara all’utilizzo strategico degli strumenti dell’Intelligenza Artificiale (IA) puntando sulla formazione del personale. Avrà inizio domani mercoledì 26 marzo, negli uffici della Fiera del Levante dell’Agenzia regionale del Turismo, il corso sull’AI nell’ambito dell’Accordo quadro di collaborazione tra Pugliapromozione e Università degli Studi di Bari, che prevede “la collaborazione alla programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca, partecipazione a bandi nazionali e/ internazionali di comune interesse”. Secondo l’Agid (Agenzia per l’Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri) “strategicamente, l’adozione dell’II nella Pubblica Amministrazione deve essere allineata con gli obiettivi a lungo termine dell’Amministrazione digitale, che includono la digitalizzazione dei servizi, l’aumento dell’efficienza amministrativa e la promozione di una governance trasparente e accessibile”.

“La scelta di approfondire la conoscenza e gli strumenti dell’Intelligenza Artificiale è orientata ad accrescere ancora più la qualità delle attività di Pugliapromozione – dichiara il direttore generale Luca Scandale – . L’IA può avere un ruolo significativo nel promuovere una cultura dell’innovazione all’interno dell’organizzazione, identificare le aree di miglioramento ed offrire nuovi servizi ai cittadini”. Il corso, della durata di 12 ore, verrà tenuto dal professore ordinario Michele Baldassarre, direttore del Laboratorio di Pedagogia Sperimentale e multimedia, e dal dott. Francesco Pio Sarcina, dottorando di Ricerca in Leadership, empowerment and digital innovation in education and learning, entrambi dell’Università di Bari. Il via al corso avverrà domani con la partecipazione del dott. Mino Elefante, responsabile transizione digitale e direttore del relativo Dipartimento della Regione Puglia.

Attraverso la formazione del personale di Pugliapromozione, l’Agenzia regionale del Turismo mira a far acquisire le competenze necessarie per comprendere e applicare soluzioni di intelligenza artificiale (IA) nel settore pubblico attraverso una panoramica sui principali strumenti e tecnologie dell’IA e il loro impatto sull’efficenza. Ci saranno anche esercitazioni con cui i corsisti di Pugliapromozione potranno applicare concretamente gli aspetti teorici per migliorare i processi decisionali e la gestione dei dati.

foto freeepik