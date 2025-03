Incidente sulla tangenzale, all’altezza dei curvoni di Palese. Per cause in corso di accertamento un’auto è finita fuori strada sulla corsia nord. La polizia locale invita a prestare attenzione e a scegliere percorsi alternativi.

Un secondo incidente è avvenuto sempre sulla tangenziale in direzione nord all’uscita 7b. Anche qui code e traffico in tilt.