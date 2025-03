Danni da vaccino e cure terapeutiche ‘finte’, il dibattito nel Barese

Venerdì 28 marzo a Putignano, con il dibattito “Scienze, pseudoscienze, decisioni dei Tribunali e impatto mediatico”, prenderà il via “Transizioni – La scienza in Tribunale”, iniziativa ideata dall’Avv. Michele Ficco, insieme agli avvocati Claudia Sportelli, Monica Di Monte e Giovanni Carlo Angelini De Miccolis, con la partecipazione dell’Associazione degli Avvocati del Tribunale di Putignano e l’organizzazione di Rosario Sportelli. Prosecuzione della prima edizione, svoltasi nel 2020 ad Alberobello e incentrata su temi di bioetica, il programma di quest’anno prevede una serie di incontri durante i quali accademici, medici legali, magistrati e giornalisti si confronteranno sui temi che hanno generato enorme scalpore nel dibattito pubblico, come quello riguardante i danni da vaccino e le cure terapeutiche rivelatesi prive di fondamento scientifico, quali il metodo Di Bella e Stamina.

“In un’epoca di fake news e fatti alternativi, in cui le opinioni e le ideologie mettono in discussione le evidenze empiriche, il metodo scientifico rimane l’unico solido riferimento per approdare alla conoscenza obiettiva, anche nelle sedi giudiziarie – ha commentato Michele Ficco –. La seconda edizione della rassegna ‘Transizioni’ offre l’opportunità per riflettere insieme a magistrati, epidemiologi, medici legali, avvocati e giornalisti su alcuni aspetti allarmanti della nostra società e sui rischi di errori ed approssimazioni a cui sono esposti i Tribunali”.

Saranno 3 incontri sono volti ad approfondire gli aspetti relativi ai vaccini e alla comunicazione riguardante l’uso improprio di approcci terapeutici spacciati come medicina. Si inizia con “Scienze, pseudoscienze, decisioni dei Tribunali e impatto mediatico” che si terrà alle 17.30 nella Sala Consiliare del Comune di Putignano. Saranno presenti il dott. Michele Vinella, Sindaco del Comune di Putignano; l’avv. Salvatore D’Aluiso, Presidente Ordine Avvocati di Bari; l’avv. Vincenzo Sportelli, presidente associazione Avvocati del Tribunale di Putignano; Michele Ventrella, presidente Bcc di Putignano; l’avv. Michele Ficco, Avvocato civilista del Foro di Bari; il dott. Alfonso M. Pappalardo, presidente del Tribunale di Bari; il dott. Vincenzo Defilippis. direttore Uoc rischio clinico e medicina legale Asl Bari; il prof. Pier Luigi Lopalco, professore ordinario di Igiene presso l’Università di Pisa e consigliere della Regione Puglia e la giornalista dott.ssa Giancarla Manzari. “Transizioni – La scienza in Tribunale” proseguirà il 4 aprile 2025con l’incontro “Incertezze scientifiche e accertamento della responsabilità medica; in particolare il caso covid- 19” e l’11 aprile 2025 “L’accertamento medico-legale dei danni da vaccino e le tutele previste dall’ordinamento. Il racconto dei media”.