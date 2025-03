Turismo outdoor, nuovo bando della Regione Puglia

La Regione Puglia investe nel turismo outdoor con un bando attivo da domani, giovedì 27 marzo 2025, che finanzia la realizzazione di aree attrezzate per la sosta e il ristoro, mini aree per caravan e parking hub lungo percorsi naturalistici, paesaggistici e cicloturistici, inclusi gli itinerari dei cammini regionali.

L’intervento, voluto dall’Assessorato al Turismo, con il supporto del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET), punta a potenziare l’infrastrutturazione del sistema integrato degli itinerari della Puglia.

Con uno stanziamento complessivo di 2,135 milioni di euro, a valere sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT)-Parte capitale 2023, istituito dal Ministero del Turismo, il bando si inserisce nella più ampia strategia turistica regionale per il potenziamento dei prodotti turistici e la qualificazione dell’offerta, con riferimento alla fruibilità dei sentieri e dei cammini pugliesi, in risposta alla crescente domanda di turismo sostenibile ed esperienziale outdoor, dunque all’aria aperta, tra natura e paesaggi autentici.

Le azioni rientrano nella Scheda Intervento inviata dal Dipartimento Turismo al Ministero e sono mirate a potenziare accessibilità, sostenibilità ambientale e fruibilità degli attrattori regionali e la vivibilità nelle aree a forte vocazione turistica. In particolare, rispondono alla necessità di interventi strutturali e organizzativi lungo la rete dei cammini e degli itinerari naturalistici pugliesi, per garantire un’esperienza sicura e funzionale, con un’attenzione specifica alle aree interne, dove è sempre più centrale una rete di servizi per la sosta attrezzata.

Possono partecipare al bando i Comuni e le Unioni di Comuni pugliesi interessati da percorsi naturalistici, paesaggistici e cicloturistici. Ogni Comune può presentare un solo progetto dall’importo massimo di 1 milione di euro, e minimo di 250mila, co-finanziando almeno il 50% dell’investimento con risorse proprie. In ogni caso, il contributo regionale non potrà superare la somma di 500mila euro.

La gestione operativa dell’intervento è affidata ad ASSET, che coordinerà le attività di selezione e monitoraggio dei progetti. La scadenza per la presentazione delle istanze da parte dei Comuni è fissata a 60 giorni dalla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ovvero a partire da domani giovedì 27 marzo.

“Questo intervento rappresenta una grande opportunità per i comuni pugliesi: consente di rafforzare l’accoglienza e migliorare i servizi lungo i percorsi naturalistici, i cammini e le ciclovie – dichiara l’assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane -. Lavorare sull’infrastrutturazione e sui servizi legati ai prodotti turistici significa ampliare l’offerta e rendere la Puglia ancora più attrattiva durante tutto l’anno. Vogliamo consolidare il posizionamento della nostra regione come meta di riferimento per il turismo esperienziale e outdoor, sia a livello nazionale che internazionale. I dati confermano la crescita costante di questo segmento: solo nell’ultimo anno le credenziali dei camminatori sono aumentate del 48%, con importanti ricadute economiche sui territori attraversati. Con questo bando, con oltre 2,1 milioni di euro, creiamo le condizioni affinché le nostre destinazioni possano intercettare nuovi flussi e valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale che custodiamo.”

“Con questo intervento, la Regione Puglia mira a rafforzare la propria offerta di turismo outdoor attraverso un insieme di azioni coordinate che favoriscano l’uso di percorsi a basso impatto ambientale, l’interconnessione con il trasporto pubblico locale e l’innovazione nei servizi per i visitatori – aggiunge il direttore generale di ASSET, Elio Sannicandro -. L’obiettivo è creare un ‘sistema integrato’ in cui cammini, ciclovie, itinerari naturalistici e culturali, e luoghi di pregio paesaggistico possano essere fruiti in maniera sicura, organizzata e rispettosa dell’ambiente. Ciò si traduce in interventi infrastrutturali mirati che incentivino la mobilità sostenibile, riducendo congestionamenti e favorendo, al contempo, un’accessibilità più democratica e capillare ai siti di interesse. I progetti promossi in questo quadro mirano inoltre a valorizzare le specificità paesaggistiche e culturali del territorio, tutelandole attraverso tecniche di ingegneria naturalistica e soluzioni ecocompatibili, in linea con i Cam-Criteri ambientali minimi.”