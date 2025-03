Palazzo evacuato a Bari, ecco gli interni dell’edificio

Sono nove le famiglie che sono state evacuate questa mattina dal palazzo in via De Deo nel rione San Pasquale dopo che il tecnico incaricato dal condomino ha effettuato un sopralluogo all’interno dell’edificio, riscontrando la presenza di tre pilastri ammalorati nei locali interrati. Diverse le squadre dei vigili del fuoco dalle ore 12 anche per aiutare le famiglie al recupero dei beni di prima necessità.

A causa dei rischi, confermati dai tecnici intervenuti sul posto, sarà emanata un’ordinanza che attesta l’inagibilità dell’edificio e intima la messa in sicurezza dello stesso.

Momentaneamente tutti i condomini hanno trovato ospitalità presso familiari, ad eccezione di una persona che, necessitando di assistenza medica, è stata presa in carico dal PIS del Welfare comunale.