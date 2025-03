Aumentano le richieste di vacanze per single: anche a Pasqua

Secondo i dati di Speed Vacanze, tour operator leader nel settore, i viaggi per single hanno registrato un incremento del 20% nelle prenotazioni rispetto all’anno precedente, confermando la crescente popolarità di questa formula di viaggio. I tour più cercati sul sito per Pasqua sono: Madagascar, Oman, Lisbona, crociere nel mediterraneo e weekend in Italia.

Secondo le previsioni, circa il 30-35% degli italiani partirà per le vacanze di Pasqua, approfittando della combinazione di giorni festivi favorevole. Di questi, circa il 15-20% sono single, alla ricerca di esperienze di viaggio che combinano relax, avventura e socializzazione. In termini di genere, la distribuzione è abbastanza equilibrata, con una leggera prevalenza di donne nei viaggi organizzati. Circa il 70% dei viaggiatori ha deciso di rimanere in Italia, optando per mete culturali e paesaggistiche, mentre il 30% ha scelto l’estero, con le città europee e le destinazioni esotiche tra le preferite.

Tra i viaggiatori single, circa il 30% sceglie di affidarsi a tour operator specializzati in vacanze per chi viaggia da solo, un trend in costante crescita. Infatti, sempre più persone decidono di vivere un’esperienza fuori dalla propria comfort zone, optando per viaggi che permettono di socializzare con compagni di avventura con interessi e passioni simili. Questa scelta risponde al crescente desiderio di partecipare a esperienze di viaggio per chi cerca nuove conoscenze, così da ampliare la propria rete sociale e utilizzare la vacanza come un’opportunità per evadere dalla routine quotidiana.