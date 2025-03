Bari, a maggio i contest “San Nicola Vibes, Rhymes e Clicks”

In occasione dell’appuntamento con il ‘Villaggio del Gusto 2025’, l’iniziativa patrocinata dal Comune di Bari, che anche quest’anno animerà largo Giannella dal 6 all’11 maggio in occasione dei festeggiamenti per San Nicola, l’associazione culturale De Gustibus Vitae annuncia la prima edizione dei contest ‘San Nicola Vibes, Rhymes e Clicks’. I tre premi nascono con l’intento di valorizzare il patrimonio culturale di Bari e della Puglia, di dare voce ai talenti locali e di promuovere le espressioni artistiche che meglio rappresentano lo spirito autentico della regione, rafforzando il legame con il territorio e offrendo una vetrina di rilievo per gli artisti sotto il segno dei San Nicola.

I tre contest si concentrano su tre diversi ambiti artistici: musica (San Nicola Vibes), poesia (San Nicola Rhymes) e fotografia (San Nicola Clicks). Le iscrizioni sono attive fino all’11 aprile 2025 sul sito www.villaggiodelgusto.com: la partecipazione è gratuita e aperta a tutti i creativi di età superiore a 16 anni. L’associazione mette in palio numerosi premi: la cerimonia di premiazione si svolgerà il 10 maggio. I contest si articoleranno in una prima fase di selezione e votazione on line sul sito e sui canali social dell’evento, per poi passare a una votazione in piazza nei giorni del Villaggio, in cui le poesie e le fotografie finaliste saranno esposte in un’apposita area per essere votate dagli ospiti, mentre i primi tre musicisti o gruppi finalisti si esibiranno per la finale sul palco allestito per l’occasione e saranno valutati da una giuria di esperti.

“Siamo felici di sostenere la prima edizione di questa iniziativa, che premia i nostri talenti in diversi campi artistici e offre ai visitatori del Villaggio la possibilità di godere non solo di bontà enogastronomiche, ma anche di ristoro per lo spirito, che solo l’arte ci può fornire – commenta l’assessore allo Sviluppo economico e blue economy Pietro Petruzzelli – con l’apertura dei contest, continua il conto alla rovescia verso la festa di San Nicola, tanto attesa da turisti e baresi”.

Foto repertorio