Bari punta sulla mobilità elettrica, al via nuova collaborazione

La città di Bari e la sua provincia compiono un passo decisivo verso la mobilità sostenibile. Grazie a una nuova collaborazione tra MeCharge e Amgas S.r.l., presto l’energia del territorio sarà disponibile anche per la ricarica dei veicoli elettrici. L’iniziativa mira a potenziare l’infrastruttura di ricarica, rendendo Bari un punto di riferimento per la transizione ecologica. L’accordo è stato annunciato da Vincenzo Irvoglini, Direttore Operativo di Stener S.r.l., azienda che opera nel settore della mobilità elettrica attraverso il marchio MeCharge. “Questa partnership rappresenta un’opportunità straordinaria per promuovere la mobilità elettrica nel territorio barese, posizionando l’area metropolitana di Bari come protagonista della transizione verso un futuro più sostenibile”, ha dichiarato Irvoglini.

L’intesa prevede la realizzazione di nuove stazioni di ricarica in tutta la provincia, grazie a un accordo di co-branding tra MeCharge e Amgas, società che gestisce la fornitura di gas e luce per conto del Comune di Bari. L’obiettivo è aumentare la disponibilità di energia pulita e accessibile, offrendo ai cittadini un’infrastruttura moderna ed efficiente. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo anche da Vanni Marzulli, Presidente di Amgas, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione: “Attraverso questa partnership possiamo estendere i nostri valori di convenienza, trasparenza e assistenza anche alla mobilità sostenibile. Presto i cittadini potranno contare sull’energia amica di Bari anche per le ricariche elettriche, contribuendo a un circolo virtuoso che genera benefici per la comunità”.

Dal punto di vista operativo, MeCharge si farà carico dei costi di installazione e gestione delle infrastrutture, mentre Amgas supporterà Stener nell’individuazione delle aree strategiche per il posizionamento delle colonnine e garantirà forniture di energia a prezzi competitivi. L’obiettivo finale è trasformare Bari in un hub di riferimento per la mobilità elettrica, con una rete capillare di punti di ricarica facilmente accessibili. Ma il progetto non si limita alla sola installazione di colonnine: l’ambizione è costruire un’infrastruttura che rispetti i più alti standard di sostenibilità, sicurezza e innovazione, stimolando una crescita costante della domanda di energia pulita e contribuendo alla riduzione delle emissioni inquinanti.