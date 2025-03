Aumentano famiglie a rischio povertà: affossate da prezzi e bollette

I dati Istat sulle condizioni di vita delle famiglie attestano come la situazione degli italiani sia peggiorata tra il 2023 e il 2024, con una riduzione del valore reale dei redditi e un incremento delle difficoltà economiche dei cittadini. Lo afferma il Codacons, commentando il report dell’istituto di statistica.

Sul banco degli imputati ci sono ancora una volta caro-prezzi e aumento delle bollette energetiche, fattori che nell’ultimo biennio hanno impoverito le famiglie – afferma l’associazione – La conferma arriva dai numeri dell’Istat: a fronte di un reddito annuale medio aumentato in termini nominali del +4,2%, si è registrata una contrazione in termini reali del -1,6%, come conseguenza della forte crescita di prezzi e tariffe che si è abbattuta sulle tasche degli italiani.

Dati che attestano ancora una volta non solo la situazione economica critica di milioni di famiglie, ma anche l’incapacità della classe politica e di governo di affrontare in modo efficace l’emergenza prezzi e il caro-energia, con le misure di contrasto adottate negli ultimi due anni che si sono dimostrate del tutto inefficaci e inadeguate – conclude il Codacons.