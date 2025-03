Potrebbero essere oltre 10mila le vittime in seguito al terremoto avvenuto in sud-est Asia. Lo ha annunciato l’USGS. In Myanmar sono già più di mille i morti accettati, mentre in Thailandia sono meno 10 le vittime oltre a molti dispersi in seguito al crollo di un palazzo a Bangkok. Si cerca tra le macerie mentre cresce la paura che possano verificarsi altre scosse.

Foto web