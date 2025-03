Venti aziende pugliesi incontrano le istituzioni albanesi

Favorire partnership industriali fra Puglia e Albania in materia di infrastrutture. Ѐ l’obiettivo di “Business to Institution”, iniziativa promossa da Unioncamere Puglia e Uniontrasporti nell’ambito del progetto Deliver, che la Camera di Commercio di Bari ospiterà mercoledì 2 aprile dalle ore 10. Dopo il saluto di benvenuto della presidente di Unioncamere Puglia, Luciana Di Bisceglie, venti aziende pugliesi dei comparti logistica, trasporti e ICT incontreranno rappresentanti del Governo e di alcune istituzioni pubbliche albanesi: Enkelejda Muçaj, viceministra all’Energia ed Infrastrutture di Albania, Erjola Muka, direttore generale dello stesso Ministero, Arben Shkodra, segretario generale del Consiglio Economico Nazionale e Miranda Shkurti, direttora dell’Autorità Stradale Albanese. Grande anche l’attenzione da parte dei media albanesi, testimoniata dalla presenza di Aurora Sulçe, giornalista economica A2 CNN. Sul tavolo non solo i collegamenti merci tra le due sponde dell’Adriatico, ma anche l’ambizioso piano di ammodernamento logistico del Governo albanese.