Nuovi rettori all’Uniba e Poliba: i candidati in campo

Le elezioni per il rettore del Politecnico di Bari si terranno il 3, il 6, il 10 e il 17 giugno. Se nelle prime tre votazioni non si raggiungerà la maggioranza assoluta, si andrà al ballottaggio tra i due candidati più suffragati. Scelto anche il decano che traghetterà il Politecnico fino all’elezione del prossimo rettore: sarà il professore Sergio Fausto Solimini.

Una volta pubblicato il bando, probabilmente già entro domani, ci sarà tempo fino ad aprile per presentare le candidature. Per ora sono due i nomi che circolano: quello dell’ex rettore, nonché ex vicesindaco di Bari, Eugenio Di Sciascio e del professor Giuseppe Carbone, ex Direttore del dipartimento di Ingegneria meccanica. Nelle ultime settimane non sono mancati i dissapori e le voci anche di una possibile battaglia “legale” in merito alla discesa in campo di Di Sciascio. In una lettera ai docenti del Politecnico il rettore Cupertino ha scritto: «per garantire una campagna elettorale serena, è fondamentale l’impegno di tutti nel promuovere un confronto aperto e costruttivo, mirato a creare consenso attorno a programmi chiari e ben definiti».

Con la pubblicazione del bando ora ci sarà tempo, come detto, fino ad aprile per presentare le candidature e avviare in concreto la campagna elettorale per raccogliere i consensi tra docenti, ricercatori, personale amministrativo e studenti.

Anche l’Università si prepara al post Bronzini: il bando sarà pubblicato a breve. Al momento in corsa ci sono sei aspiranti rettori: Luigi Palmieri, direttore del dipartimento di Bioscienze, Nicola Decaro, direttore del dipartimento di Veterinaria a Valenzano, Roberto Bellotti, direttore del dipartimento di fisica, Alessandro Bertolino, direttore del dipartimento di Biomedicina traslazionale e neuroscienze (Dibrain), Paolo Ponzio, direttore del dipartimento di Ricerca e Innovazione umanistica e il professor Danilo Caivano, docente di Informatica.