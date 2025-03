Convegno della Gilda degli Insegnanti di Bari: punto sulla formazione

Il mondo dell’istruzione sta affrontando sfide sempre più complesse in merito alla formazione e all’aggiornamento degli insegnanti. In Puglia, come in altre regioni d’Italia, il tema è particolarmente sentito, poiché i docenti sono chiamati ad adattarsi a nuove normative, nuove modalità di insegnamento e a un aggiornamento professionale che, spesso, non riesce a seguire il passo delle esigenze concrete delle scuole. In questo contesto, il sindacato Gilda degli Insegnanti di Bari ha organizzato un convegno che si terrà il 31 marzo 2025, dalle ore 9 alle ore 13.15, al Vittoria Parc Hotel di Bari, con l’obiettivo di fare il punto sulla formazione continua degli insegnanti, alla luce delle recenti modifiche al reclutamento introdotte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e delle novità fornite dagli strumenti della didattica digitale.

Il DM numero 156 (pubblicato il 24 febbraio 2025) ha suscitato discussioni e preoccupazioni tra i docenti, poiché stabilisce posti e modalità di selezione per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’a.a. 2024/2025; una misura fondamentale che tuttavia lascia diversi interrogativi riguardo alla sua applicabilità e alle difficoltà pratiche per i docenti nel gestire la complessità di formazione e metodologie didattiche attive.

Il convegno Gilda degli Insegnanti, intitolato “Next Generation School: formazione, strategie e metodi”, si presenta come un’occasione fondamentale per fare chiarezza su questi temi e affrontare le sfide della formazione continua per i docenti. La giornata di formazione sarà aperta dai saluti istituzionali di Vito Carlo Castellaneta, coordinatore nazionale Gilda Insegnanti, e si configura come un momento di aggiornamento e riflessione per tutti i docenti di ogni ordine e grado, che desiderano informarsi sulle novità introdotte dal Ministero e sull’attuazione delle misure previste dalla riforma della formazione obbligatoria e permanente. Diversi gli interventi di esperti del settore: Marina Calamo Specchia, docente ordinario del Dipartimento di Giurisprudenza all’Università degli Studi di Bari, aprirà il convegno con una riflessione sulle radici costituzionali della scuola, un tema centrale per comprendere il ruolo della formazione dei docenti nel contesto della scuola pubblica italiana. A seguire, Maria Mastropierro, coordinatrice pro tempore Gilda degli Insegnanti di Bari, guiderà un approfondimento sulle modalità di accesso e sulle prove concorsuali per l’abilitazione all’insegnamento, offrendo agli insegnanti e aspiranti tali importanti indicazioni pratiche e teoriche. Infine, Fabiana Fago, del direttivo nazionale dell’Associazione Docenti Articolo 33, presenterà una visione futuribile e innovativa sulla formazione degli insegnanti, esplorando le metodologie didattiche e i metodi pedagogici più avanzati, in linea con le sfide di un’educazione in continua evoluzione.