Tifoso abbatte transenne e investe agente polizia locale a Lecce

Nel post-partita di Lecce- Roma conclusasi ieri con la vittoria della squadra ospite, dinanzi ad uno dei varchi istituiti dalla polizia locale per il controllo della viabilità e sicurezza, un’automobile ha divelto le transenne piombando sugli operatori della Polizia locale che presidiavano l’area. Un agente è stato investito e ferito ed è stato immediatamente trasportato nell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove i medici hanno riscontrato varie contusioni.

L’agente è stato poi dimesso con una prognosi di 15 giorni. L’automobilista che lo ha investito è stato denunciato , sarebbe un tifoso del Lecce risultato poi positivo all’alcol test. Sul luogo dell’incidente sono giunti il comandante della polizia locale, Donato Zacheo, e l’assessore alla polizia locale, Giancarlo Capoccia. In una nota il sindaco Adriana Poli Bortone afferma che si tratta di “forme intollerabili che nulla hanno a che fare con lo sport e i suoi valori. Ho seguito sino a notte gli esiti di quanto avvenuto e rivolgo un affettuoso augurio di pronta guarigione al nostro agente che ha dovuto subire le conseguenze di un gesto scellerato. Ci auguriamo che circostanze come queste non debbano più ripetersi, perché lo sport deve avere una funzione educativa, creare coesione sociale e diffondere i principi del rispetto delle regole”. “Dunque – conclude – non si possono consentire le degenerazioni alle quali abbiamo assistito ieri con sconcerto e angoscia”. Ne dà notizia l’Ansa.