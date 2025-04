Arpal Puglia, nuovo recruiting day a Bari nel settore alberghiero

Continua la collaborazione tra le realtà imprenditoriali e i servizi per il lavoro di ARPAL Puglia. Si svolgerà lunedì 07 aprile presso il Centro per l’impiego di Bari, una giornata di selezione finalizzata per l’assunzione di personale qualificato per diversi profili professionali per la riapertura del Palace L’evento si terrà al Centro per l’impiego di Bari, via Niceforo, 1/3 il prossimo lunedì 07 aprile 2025 dalle 14:30 alle 18:00.

I profili professionali ricercati dall’azienda sono chef, demi chef, aiuto cuoco, chef de rang, commis di sala, cameriere, barman e barista. Per partecipare all’evento gratuito è necessario candidarsi sul portale regionale Lavoro per Te Puglia al seguente link:

OPPORTUNITÀ DI LAVORO – SETTORE ALBERGHIERO – Rif. offerta 4726/2025

https://lavoroperte.regione. puglia.it/welcomepage/vacancy/ view/251651

Per informazioni è possibile contattare il Centro per l’impiego di Bari all’indirizzo ido.bari@arpal.regione.puglia. it e/o telefonicamente ai numeri 080/2108115 – 080/2108116