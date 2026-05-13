Minacce alla polizia nell’Umbertino. E’ la scritta comparsa su un muro di un palazzo. La denuncia è del comitato della zona umbertina. “Ed intanto nell’angolo più “caldo” dell’ Umbertino Far West è apparsa questa ignobile scritta – scrivono dal comitato – Guarda caso proprio sull’intersezione ove, da qualche tempo nelle ore notturne dei fine settimana, è stato istituito un presidio delle forze dell’ordine per tentare di arginare l’illegalità dominante. Esprimiamo piena solidarietà alle forze dell’ordine. Chiediamo la collaborazione degli esercenti per rimuovere detta vile scritta”.
Bari, minacce alla polizia nell’Umbertino: la denuncia
Scritta comparsa sui muri
Bari, minacce alla polizia nell’Umbertino: la...
Minacce alla polizia nell'Umbertino. E' la scritta comparsa su un muro...
Bari, rottamazione tributi comunali: parte l’iter....
Dando seguito alla volontà dell’amministrazione comunale di avviare formalmente l’iter per...
Green Fair al via a Bari:...
Si apre giovedì 14 maggio, alla Fiera del Levante di Bari,...
Brindisi, stop a 20 tonnellate di...
Nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo delle merci in arrivo...