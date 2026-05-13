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Bari, minacce alla polizia nell’Umbertino: la denuncia

Scritta comparsa sui muri

Pubblicato da: redazione | Mer, 13 Maggio 2026 - 11:43
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  • 41 sec

Minacce alla polizia nell’Umbertino. E’ la scritta comparsa su un muro di un palazzo. La denuncia è del comitato della zona umbertina. “Ed intanto nell’angolo più “caldo” dell’ Umbertino Far West è apparsa questa ignobile scritta – scrivono dal comitato –  Guarda caso proprio sull’intersezione ove, da qualche tempo nelle ore notturne dei fine settimana, è stato istituito un presidio delle forze dell’ordine per tentare di arginare l’illegalità dominante. Esprimiamo piena solidarietà alle forze dell’ordine. Chiediamo la collaborazione degli esercenti per rimuovere detta vile scritta”.

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