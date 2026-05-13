Bari, minacce alla polizia nell’Umbertino: la denuncia

Minacce alla polizia nell’Umbertino. E’ la scritta comparsa su un muro di un palazzo. La denuncia è del comitato della zona umbertina. “Ed intanto nell’angolo più “caldo” dell’ Umbertino Far West è apparsa questa ignobile scritta – scrivono dal comitato – Guarda caso proprio sull’intersezione ove, da qualche tempo nelle ore notturne dei fine settimana, è stato istituito un presidio delle forze dell’ordine per tentare di arginare l’illegalità dominante. Esprimiamo piena solidarietà alle forze dell’ordine. Chiediamo la collaborazione degli esercenti per rimuovere detta vile scritta”.