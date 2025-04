Mattinata da incubo sulle strade baresi: incidenti e code

Tre incidenti in poche ore. Il primo in via Bitritto, all’altezza della Birra Peroni. Il secondo sulla tangenziale in direzione nord all’altezza dell’uscita Autostrada ed infine il terzo sempre sulla tangenziale, direzione Nord, all’altezza di via Caldarola. Tre incidenti che hanno mandato in tilt il traffico con lunghe code e rallentamenti. La polizia locale invita a prestare attenzione e a scegliere percorsi alternativi.