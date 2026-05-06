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Triggiano, il nuovo campetto già nel mirino dei vandali: per entrare sono state tagliate le reti. La denuncia

"Questo è quello che succede quando si realizzano strutture che poi restano chiuse e senza sorveglianza"

Pubblicato da: redazione | Mer, 6 Maggio 2026 - 09:38
campo triggiano
  • 36 sec

A Triggiano, il campetto da calcio adiacente al nuovo Palazzetto dello Sport è già finito nel mirino dei vandali. Nonostante la struttura sia stata ultimata da poco, i segni dell’inciviltà sono già evidenti e dolorosi: la rete dell’ingresso è stata tagliata e quella di una delle porte è già visibilmente danneggiata.

Un paradosso urbano che nasce da una combinazione pericolosa: la realizzazione di opere pubbliche seguita dalla mancanza di controlli e da una gestione che tarda a decollare. “Questo è quello che succede quando si realizzano strutture che poi restano chiuse e senza sorveglianza”, è l’amaro commento di un cittadino che ha deciso di denunciare pubblicamente lo stato di abbandono del sito.

Il messaggio non è rivolto solo alle istituzioni, ma anche e soprattutto ai responsabili di questi gesti. “Ragazzi, perché fate questo? Questa struttura è stata data a tutti noi, al popolo. Siamo noi i primi che dobbiamo averne cura. Tutto ciò che viene distrutto, alla fine, lo paghiamo tutti con le tasse, anche i vostri genitori”. Un richiamo al rispetto e al buon uso di un bene che, se non protetto, rischia di trasformarsi da luogo di gioco a “campo di battaglia” in balia del degrado.

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