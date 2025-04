Nel weekend a Roma gli Stati generali della Protezione civile

Gli ‘Stati generali della protezione civile’ si riuniscono a Roma dal 4 al 6 aprile, presso la sede di Confindustria, in viale dell’Astronomia 30. Filo conduttore dell’iniziativa: “anticipiamo i cambiamenti, rafforziamo le risposte”. Una riflessione a tutto campo che, attraverso tre giorni di incontri e tavoli tematici, consentirà di individuare prospettive e strategie volte a rafforzare la risposta del Sistema di protezione civile chiamato ad operare in contesti, nazionali e internazionali, che appaiono sempre più fragili e compromessi dagli effetti calamità naturali e delle crisi umanitarie. Ad aprire i lavori, venerdì 4 aprile, saranno gli interventi del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci e del capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano. Nell’arco della giornata sono previste tre sessioni plenarie che vedranno la partecipazione di esponenti del Governo, rappresentanti degli Enti Locali, della Commissione Europea e delle Strutture e Componenti operative del Servizio nazionale della Protezione civile. Sabato 5 aprile si parlerà di “ecosistema formativo a supporto della protezione civile del futuro”, con la presentazione del progetto della scuola nazionale, a cura del capo Dipartimento, Fabio Ciciliano.

Sarà poi la volta dei sei tavoli tematici che vedranno i rappresentanti delle diverse realtà che concorrono alle attività di protezione civile confrontarsi su: normativa di settore, previsione, prevenzione strutturale e non strutturale, pianificazione territoriale, riduzione e mitigazione dei rischi naturali e antropici, gestione delle emergenze nazionali e internazionali e ancora volontariato organizzato di protezione civile, innovazione tecnologica, telecomunicazioni e cybersicurezza. Nel programma di domenica 6 aprile sono previste le relazioni finali dei tavoli tematici, con la condivisione di strategie volte alla mitigazione dei rischi, a tutela delle comunità, dei territori e dell’ambiente, tra esperienze passate e prospettive future. A concludere gli ‘Stati Generali’ saranno gli interventi di Musumeci e Ciciliano. A seguire, a sedici anni dal sisma che, il 6 aprile del 2009 colpì L’Aquila e l’intero territorio abruzzese, un momento di ricordo attraverso la testimonianza dell’allora capo Dipartimento della Protezione civile, Guido Bertolaso.