Al Kismet “La famiglia Addams”: irresistibile commedia musicale

Dopo il successo delle anteprime di febbraio, la commedia musicale La Famiglia Addams torna finalmente in scena con uno spettacolo che promette di conquistare il pubblico barese. L’appuntamento è per il 5 aprile alle ore 20:30, presso il Teatro Kismet di Bari, dove la compagnia Thema darà vita a uno degli spettacoli più amati e straordinari di sempre.

Ne La Famiglia Addams, la trama ruota attorno al fidanzamento di Mercoledì Addams, la figlia di Gomez e Morticia, con un ragazzo molto diverso da lei e dalla sua bizzarra famiglia. Questo stravagante legame tra Mercoledì e il giovane Lucas, che proviene da una famiglia apparentemente “normale”, diventa il fulcro di una commedia incentrata sul concetto di normalità, un tema più che mai attuale. Lo spettacolo gioca con il contrasto tra la famiglia Addams, che vive in un mondo di eccentricità e macabro umorismo, e la percezione sociale di ciò che è “normale”, portando alla luce le tante sfumature della nostra società odierna. Un mix di risate, emozioni e riflessioni sulla famiglia, sull’identità e su come le differenze possano essere accettate, proprio attraverso l’amore.

L’evento è realizzato grazie a un accordo speciale con Theatrical Rights Worldwide (TRW). TRW è il leader mondiale nella distribuzione dei diritti per i musical e La Famiglia Addams è senza dubbio una delle sue produzioni più iconiche e attese.

La regia è curata da Angelo Lucarella e Anna Lory Fullone, che, insieme al supporto di Monica De Giuseppe, hanno plasmato questo spettacolo in modo unico ed emozionante. Le traduzioni sono state affidate a Anna Lory Fullone, mentre le coreografie sono firmate da Francesca Lupoli. La direzione musicale è a cura di Laura Legrottaglie.

Le scenografie digitali e la direzione tecnica sono affidate a Spark, mentre le scenografie sono state progettate da Silvia Giancane. I costumi, che arricchiscono l’intero spettacolo, sono a cura di Angela Gassi, mentre l’allestimento tecnico audio/luci è curato da Controluce. Il make-up è realizzato da Raffaella Santoro e l’hair styling è gestito da Gianni Simone.

Dettagli dell’evento:

• Data: 5 aprile 2025, ore 20:30

• Luogo: Teatro Kismet, Bari

• Biglietti: Disponibili online sul sito Eventbrite

Per maggiori informazioni e acquisto biglietti: ass.thema2023@gmail.com