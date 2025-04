Bari, nuove luci sulla piastra del lungomare di San Girolamo

Hanno preso il via oggi i lavori di sostituzione delle luci sulla piastra del lungomare di San Girolamo. Tante le polemiche che c’erano state in passato, anche per via della poca capacità delle lampadine precedenti di avere lunga durata per via del posizionamento a ridosso del mare. “Stamattina sono iniziati i lavori di sostituzione di tutte le luci sulla piastra del Waterfront – scrive Ida Maria Greco – abbiamo incontrato l’assessore Domenico Scaramuzzi che come ci aveva promesso in sede di incontro con il Comitato sta provvedendo, a mezzo delle maestranze, alla sostituzione delle luci e delle plafoniere. Stamattina l’assessore ci ha riferito che dopo aver effettuato la pulizia dei luoghi, non appena apriranno i locali, sarà effettuata la pitturazione. Inoltre dopo le mareggiate di aprile si provvederà al ripascimento. È stato presentato anche un progetto riguardante l’allungamento dei frangiflutti fino a Lido Massimo. La cosa che ci fa piacere, anche incontrando tanti residenti stamattina, è che l’amministrazione vuole restituirci una parte del Waterfront praticamente inutilizzata fino ad adesso per renderla non solo vivibile ma anche aperta alle iniziative imprenditoriali(attività, ristorazione etc.). Tocca anche a noi ora godere delle possibilità offerte, anche rispettando l’ambiente soprattutto nell’interesse di noi residenti”, conclude.