Vertenza Conad Casamassima, prorogata protezione per lavoratori

Prorogata la protezione per i lavoratori del Conad a Casamassima. Si è chiuso infatti l’esame congiunto tra le parti da parte Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la concessione della protezione sociale in favore dei 41 lavoratori in esubero del punto vendita Conad del Parco Commerciale di Casamassima (Ba).

Per l’assessora alle Crisi industriali della Regione Puglia si tratta di un’azione congiunta tra impresa, sindacati e Regione Puglia, con la task force Occupazione SEPAC e gli Uffici regionali della Sezione Lavoro, che per la prima volta e senza precedenti, perché unico caso in Italia riguardante un’azienda della grande distribuzione, hanno ottenuto una proroga della protezione sociale evitando i licenziamenti di 41 dei 150 lavoratori impiegati. E questo in virtù del riconoscimento della strategicità di un’azienda che opera sul territorio pugliese perché detiene nel suo indotto i fornitori del settore agroalimentare che conferiscono prodotti a km zero.

Il Ministero, come tiene a precisare il presidente della task force regionale Occupazione, ha accolto la nostra proposta di proroga per i lavoratori di un punto vendita Conad, azienda della grande distribuzione, che aveva esaurito tutti gli strumenti nel quinquennio mobile di sostegno al reddito e all’occupazione. Si tratta di una concessione senza precedenti perché la stessa è stata accordata sino ad oggi alle imprese del comparto industriale. Il Ministero ha, difatti, riconosciuto la decorrenza della prestazione dal primo dicembre tutto 2024, per 12 mesi e fino al 31 dicembre 2025, periodo i cui lavoratori sono coperti dalla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs), che abbiamo siglato come Regione e su autorizzazione del Ministero.

Il caso di Conad, secondo il presidente del Sepac, costituisce un riferimento da utilizzare per future crisi, specie nel settore della GDO perché, in questo modo, da un lato, si è evitato il licenziamento e, dall’altro, si è guadagnato tempo per lavorare a soluzioni strutturali e a lungo termine, come nel caso di Conad che ha manifestato la volontà di aprire un punto vendita nel capoluogo pugliese. Va dato merito ai sindacati che hanno creduto in questa possibile soluzione e l’hanno sostenuta a tutti i livelli. Ma anche al datore dell’impresa che ha sposato la causa per la tutela dei lavoratori anche in vista di una futura ricollocazione.

foto google