Bari, ruspe a lavoro nel Quartierino: al via demolizione dell’asilo

“Quasi mezzo secolo che scompare”. Sono gli stessi residenti del Quartierino che con un video mostrano le ruspe a lavoro mentre demoliscono l’asilo nido “Il Girotondo”. L’addio ormai è quindi definitivo, a nulla sono valse le proteste dei residenti del Quartierino. Il 19 settembre 2024 l’asilo aveva svuotato la sede, oltre che dei bambini anche da tutto ciò che custodiva al suo interno.

“Un vuoto incolmabile per il Quartierino – spiegano nel gruppo Facebook Il Quartierino – Residenti In movimento – che si vede ancora una volta privato di una struttura utile alla società e al quartiere. Le questioni fra privati dovrebbero essere osteggiate dall’amministrazione comunale, quando queste interessano il sociale. Dove si aprono asili e dove chiudono nella totale indifferenza”.

“Il Girotondo”, l’unica scuola d’infanzia, paritaria e ultra trentennale in via Martiri d’Avola: sarà demolita per fare spazio a palazzi di 7 piani.