La lezione di un bambino: a Bari festeggia la comunione e fa una donazione al canile sanitario

In un periodo in cui le celebrazioni per le prime comunioni sembrano spesso trasformarsi in una corsa al regalo tecnologico più costoso o all’evento più sfarzoso, da Bari arriva una storia di straordinaria controtendenza. È la storia di Mattia, un bambino che, nel giorno del suo incontro con il sacramento, ha scelto di guardare oltre i propri desideri per tendere la mano – o meglio, la zampa – a chi vive in attesa dietro le sbarre di un box. Insieme ai suoi genitori, Mattia ha deciso che una parte dei doni ricevuti per la sua festa non sarebbe rimasta chiusa nella sua cameretta, ma sarebbe diventata un aiuto concreto per gli ospiti del Canile Sanitario di Bari. Una donazione nata dalla pura sensibilità di un bambino che ha saputo trasformare un traguardo personale in un’occasione di benessere per l’intera comunità dei piccoli amici a quattro zampe.

Il gesto non è passato inosservato ai responsabili e ai volontari della struttura barese, che ogni giorno lottano per garantire dignità e cure ai cani abbandonati della città. Attraverso i loro canali ufficiali, è arrivato un messaggio carichissimo di gratitudine: “Desideriamo ringraziare con tutto il cuore Mattia e i suoi genitori. Grazie. Avete un figlio veramente sensibile». Parole semplici che testimoniano quanto un gesto simile possa fare la differenza, non solo a livello economico – per l’acquisto di cibo, medicine o coperte – ma soprattutto a livello morale, dando nuova energia a chi si prende cura dei randagi.