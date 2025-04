Bari, doppia fila ostacola il passaggio dei soccorsi: “Degrado”

Una foto che vale più di tante parole. Il parcheggio selvaggio in doppia fila che ostacola il passaggio dei mezzi di soccorso. La denuncia arriva dal Comitato Parco del Castello di Bari riprendendo la segnalazione del consigliere municipale Giuseppe Corcelli . “La foto – dicono – descrive benissimo la situazione di degrado e illegalità che abbiamo denunciato innumerevoli volte senza ricevere risposta. Ci troviamo a pochi metri dal Castello e a qualche decina di metri dalla Cattedrale, una zona che andrebbe trattata con i guanti e con la massima cura perché rappresenta Bari, anzi è Bari, ma viene invece offesa e maltrattata. Auto parcheggiate ovunque, moto che sfrecciano nei veicoli, tavoli e sedie multicolori anche dove si passa con difficoltà. C’è qualcuno che ama questa città?”.

“Nella mattinata di ieri – scrive Corcelli – in Piazza Federico II di Svevia (città vecchia) la strafottenza di alcuni automobilisti che ha lasciato in doppia fila la propria auto restringendo nettamente la carreggiata ha creato seri problemi ad alcuni mezzi di soccorso. L’ambulanza è potuta intervenire sui luoghi procedendo in senso contrario alla viabilità”.

(foto facebook)