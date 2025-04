Investimento, sospesa la circolazione tra Monopoli e Fasano

Un investimento sta creando gli ennesimi problemi alla circolazione ferroviaria. In particolare è sospesa la circolazione tra Monopoli e Fasano mentre sono in corso l’intervento dell’Autorità Giudiziaria. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e attualmente fermi:

• FR 8814 Lecce (5:55) – Milano Centrale (14:25)

• FR 8816 Lecce (7:00) – Venezia S.Lucia (16:08)

• FR 8818 Lecce (8:06) – Milano Centrale (17:10)

Il treno IC 608 Lecce (6:23) – Bologna Centrale (15:00) oggi è instradato sul percorso alternativo tra Brindisi e Bari via Gioia del Colle e non ferma a Ostuni, Fasano e Monopoli.

I passeggeri da e per Ostuni, Fasano e Monopoli possono utilizzare primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. Il treno IC 610 Lecce (8:20) – Bolzano (20:31) oggi è instradato sul percorso alternativo tra Brindisi e Bari via Gioia del Colle e non ferma a Ostuni, Fasano e Monopoli. I passeggeri da e per Ostuni, Fasano e Monopoli possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. Attive corse con bus.