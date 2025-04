Caffè filosofici, ultimo appuntamento a Monopoli

Chiudono i Caffè Filosofici e Letterari 2025 domani, domenica 6 aprile alle 17,30 alla Biblioteca Rendella di Monopoli con l’incontro intitolato Filosofia e Moderno e i docenti Francesco Marrone e Mario De Pasquale che offriranno una prospettiva sul pensiero moderno e sulle trasformazioni della filosofia nella contemporaneità. In che rapporto stanno Filosofia e Mondo? Come i Filosofi lo hanno guardato? Uno dei paradigmi più interessanti che possiamo utilizzare per analizzare questo tema è il concetto di Moderno, sul quale è bene fare luce per poterlo impiegare in modo proficuo anche oggi. Nello specifico il Professore Marrone si soffermerà su ‘Filosofi e il mondo, una prospettiva sul pensiero moderno’. “L’idea di Modernità, così importante per la storia della Filosofia ma ancor di più per quella che è la nostra identità, specie di europei, è legata al nome di Descartes. Eppure, l’eredità cartesiana non è l’unica matrice di questo concetto anzi, la riflessione dei filosofi spagnoli e di Suarez in particolare, ci offre l’opportunità per riflettere su parole come concetto e realtà e chiederci come esse informino ancora la nostra cultura di uomini e donne del terzo millennio”. Il docente De Pasquale invece illustrerà il tema ‘Crisi e/o trasformazioni del moderno?’ “Il Moderno è un concetto al quale siamo debitori, spesso inconsapevoli. Da quell’idea nasce l’attuale concetto di stato democratico, di democrazia rappresentativa, di legge e diritto fondamentali per dirci cittadini. Ma in quali condizioni è oggi l’idea di modernità? Si è trasformata, è in crisi?”.

Biografie – Francesco Marrone è professore associato di Storia della filosofia presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Si è occupato di Descartes, Enrico di Gand, Giovanni Duns Scoto, Benet Perera, Rudolph Göckel. Tra le sue pubblicazioni le Edizioni di Pagina figurano ‘Realitas obiectiva. Elaborazione e genesi di un concetto’ e ‘I problemi fondamentali della metafisica occidentale’. Da gennaio 2024 è direttore del Centro Interuniversitario Seminario di Storia della Scienza. Mario De Pasquale, prima docente nei licei e poi dirigente scolastico, è promotore della “filosofia per tutti”, quindi innovatore delle forme del suo insegnamento e della presenza nella società civile.

Ė autore di numerose pubblicazioni, tra cui ‘Didattica della filosofia. La funzione egoica del filosofare’ (Franco Angeli, 1994), ‘Insegnare e apprendere a fare. Esperienza di filosofia in classe’ (Giuseppe Laterza, 1996), ‘Al caffè con Socrate’ (Stilo-Diogene Multimedia 2016). È stato presidente della Sezione barese della Società Filosofica Italiana, e membro della Commissione didattica nazionale. I Caffè Filosofici e Letterari sono organizzati da Ubuntu non solo teatro aps ets in collaborazione con la Società Filosofica Italiana – Sezione di Bari, con il sostegno dell’Assessorato alla cultura del Comune di Monopoli; gli appuntamenti dei Caffè Filosofici e Letterari, gratuiti e a ingresso libero, si affiancano alla stagione teatrale 2024/25 del Teatro Mariella di Monopoli intitolata ‘Non c’è tempo’.