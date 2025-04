Bari, sorpresa a rubare in un negozio: “Restituisci o denunciamo”

Furto in un negozio in via Principe Amedeo, è accaduto nella mattinata di oggi. A denunciarlo gli stessi proprietari dello store Res Design che con un post sui social hanno voluto allertare la protagonista della vicenda ripresa dalle immagini. “Avviso la gentile signora che ha “inavvertitamente” messo il cuore Seletti in borsa – si legge nel post – che se non lo restituisce entro oggi, mi vedrò costretto a portare le immagini in questura con relativa denuncia di furto”, conclude.