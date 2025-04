Madre e figlia morte in un incidente a Trani, indagato 65enne

La Procura di Trani ha iscritto nel registro degli indagati l’uomo di 65 anni rimasto coinvolto nell’incidente stradale avvenuto la sera di venerdì scorso sulla provinciale 13, la Andria-Bisceglie all’altezza di Trani, in cui sono morte Rosa Mastrototaro, di 63 anni, e sua figlia, Margherita Di Liddo, di 32 anni, al settimo mese di gravidanza, entrambe di Bisceglie.

L’uomo, rimasto ferito, deve rispondere di omicidio stradale e interruzione colposa di gravidanza. La magistratura ha anche disposto l’autopsia sulle vittime: l’incarico, con ogni probabilità, sarà conferito mercoledì prossimo. Nell’impatto tra l’auto con a bordo la 63enne e sua figlia, e una Lancia Y rossa, è rimasto ferito anche Natale Di Liddo, marito e padre delle donne, che si trova in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini degli agenti della polizia locale di Trani dovranno ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Al momento, si ipotizza che la Mazda grigia, che procedeva da Bisceglie verso Andria, avrebbe invaso la corsia opposta travolgendo l’auto con a bordo le vittime.