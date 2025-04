A Granada mostra sui riti della Settimana Santa di Taranto

Saranno in esposizione fino a sabato 12 aprile nella sede del Collegio dei Farmacisti di Granada, in Spagna, foto e gigantografie delle processioni del Giovedì e Venerdì Santo di Taranto, gli abiti di rito delle Confraternite dell’Addolorata e del Carmine, oltre ad un documentario con il commento in lingua spagnola, che mostra gli eventi, ma anche immagini suggestive dei siti più significativi di Taranto ed alcune delle sue peculiarità. L’evento è organizzato dall’associazione Veste Rossa di Taranto presieduta da Gigi Montenegro, giornalista, confratello e cultore delle tradizioni tarantine. All’inaugurazione erano presenti l’alcaldesa (l’equivalente del sindaco) Marifran Carazo, il presidente della Federazione delle confraternite Armando Ortìz, Fernando Egea, già delegato per il turismo e la cultura della Giunta dell’Andalusia, il rappresentante dell’arcivescovo monsignor José Maria Gil Tamayo, il presidente onorario dell’associazione Adelardo Mora, una delegazione dell’associazione dei Pugliesi in Spagna, venuti da Madrid, i confratelli e gli esponenti dell’associazione degli ex Hermano Mayor, l’equivalente del Priore. “Oltre a guardare con attenzione – è detto in una nota dell’associazione Veste Rossa – le immagini fotografiche, in molti hanno chiesto spiegazioni sulla composizione degli abiti di rito della confraternita del Carmine e dell’Addolorata. Molta curiosità hanno destato i piccoli buchi sui cappucci e della troccola (lo strumento che con il suo inconfondibile suono detta l’andatura delle due processioni, ndr)”.