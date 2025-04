Bari, Marina Lalović presenta La Cicala di Belgrado

Giovedì 10 aprile alle 18:30 a Prinz Zaum, libreria, caffè e centro culturale a Bari (via Cardassi 93), Giuseppe Garofalo, dell’associazione “FuoriVia”, dialogherà con Marina Lalović, giornalista di Rai News 24, che presenta il suo libro “La Cicala di Belgrado”, dedicato alla sua città di origine in un Paese che non c’è più, la Jugoslavia.

La Cicala di Belgrado è infatti il racconto della musica, del cibo, delle vie che attraversavano la capitale serba prima della caduta Milošević, nel 2000 e poi dei bombardamenti NATO, della distruzione, delle speranze e delle paure, in mezzo a tanti personaggi, incrociati e conosciuti, tra razionalità e malinconia.

L’evento sarà l’occasione, per FuoriVia, per presentare il progetto Danubes, nel quale l’associazione è impegnata in una risalita a piedi del fiume d’Europa e la Mostra fotografica “EUROPA A/R Camminare l’est”, già allestita a Trento e ora in programma fino al 19 aprile prossimo nel Museo della Fotografia del Politecnico di Bari, con il patrocinio dell’ateneo (nel Campus “Quagliariello” in via Orabona 4).

FuoriVia è una associazione culturale che nasce da un progetto didattico del compianto professor Virginio Bettini, uno dei fondatori della scuola di urbanistica e pianificazione dello IUAV di Venezia. Dal 2016 FuoriVia promuove la pratica del camminare e del viaggio lento in tutte le sue forme. https://www.fuorivia.org/en/