Bari, più igiene e trasporti: come verrà utilizzata tassa soggiorno

Su proposta dell’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy, con deleghe allo Sviluppo economico, turismo e marketing territoriale, la giunta comunale ha approvato oggi la delibera contenente le disposizioni per l’utilizzo del gettito dell’imposta di soggiorno. Nell’ambito dell’esercizio finanziario 2024, nel periodo compreso tra il primo ottobre 2023 e il 30 settembre 2024 risultano accertati e versati a titolo di imposta di soggiorno 3.615.937,97 euro.

La delibera approvata oggi recepisce le proposte del Comitato di indirizzo composto da tecnici, esperti e rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, più volte riunitosi con funzioni propositive, consultive e di studio nell’elaborazione di politiche di promozione e sviluppo delle attività economiche connesse con il settore turismo, anche allo scopo di fornire indicazioni in merito all’impiego dei fondi derivanti dall’imposta di soggiorno.

La giunta, dunque, ha disposto l’utilizzo delle risorse rinvenienti dall’imposta di soggiorno, destinando una somma complessivamente non superiore alla metà del gettito per il miglioramento dei servizi comunali, in particolare per:

· implementare i servizi di igiene e decoro urbano mediante una parziale copertura del servizio di igiene urbana sostenuto dall’amministrazione comunale, tenendo conto dell’impatto che i flussi turistici determinano su tale costo;

· sostenere interventi sulla mobilità da e per l’aeroporto;

· potenziare e rafforzare le misure di controllo per il contrasto all’abusivismo nel settore ricettivo, promuovendo specifiche progettualità degli operatori di Polizia locale.

La giunta ha, inoltre, disposto di destinare le somme restanti al potenziamento di iniziative per lo sviluppo del turismo culturale, sportivo, convegnistico ed enogastronomico, con particolare riferimento alla destagionalizzazione dei flussi turistici, allo sviluppo della città a livello internazionale e alla valorizzazione turistica della costa cittadina.

In quest’ottica saranno sostenute iniziative che valorizzino la figura di San Nicola quale elemento di identità della città, ed eventi culturali, sportivi, convegnistici ed enogastronomici di particolare rilievo. Il provvedimento approvato oggi dalla giunta dispone, infine, l’utilizzo delle risorse per il potenziamento dei servizi offerti dall’infopoint turistico comunale.

“Siamo tutti consapevoli che il turismo è un fenomeno che ha molte facce – è il commento del sindaco -. Alcune certamente positive, com’è evidente dai dati incoraggianti sulla tassa di soggiorno e dai benefici che, in termini di iniziative e servizi, gli introiti potranno apportare alla città di Bari, oltre alla crescita economica del nostro tessuto imprenditoriale produttivo e commerciale. Altri meno positivi, che impattano sulla vita urbana e sociale della città. Per questo oggi, acquisiti questi dati, crediamo che la città debba interrogarsi in maniera strategica su quale tipo di turismo vuole accogliere, e su quali leve attrattive intende sostenere. Questo si può fare solo attraverso un documento strategico del turismo che la città di Bari, nella sua dimensione metropolitana, intende sviluppare. Siamo convinti che alla gestione delle risorse vada necessariamente affiancato un lavoro di programmazione sulle politiche turistiche della città, che non può prescindere dal coinvolgimento della città stessa. Sappiamo che si tratta di un lavoro complesso e articolato, che deve incrociare il lavoro di altri enti, come la Regione e la Città Metropolitana, gli operatori turistici, gli operatori culturali, le associazioni di categoria, le aziende di trasporto e tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nella definizione di politiche turistiche che ci permettano di valorizzare le risorse della tassa di soggiorno, con l’obiettivo di indirizzare lo sviluppo turistico dei prossimi anni”.

“L’approvazione di questa delibera inizia a restituirci un primo quadro della distribuzione delle risorse rivenienti dall’imposta di soggiorno, che per una parte, pari alla metà dell’importo, verrà investita nel potenziamento dei servizi che la città offre non solo ai turisti, ma anche ai cittadini baresi, convinti che il turismo debba essere innanzitutto sostenibile, e puntare a garantire la qualità della vita anche dei cittadini baresi – dichiara l’assessore allo Sviluppo locale -. I servizi sono quelli che i turisti ci segnalano, per esempio, sulle recensioni della piattaforma Paytourist, e sono in primis il potenziamento della raccolta dei rifiuti, con particolare riferimento alle utenze non domestiche della nostra città, come ristoranti e locali, che nei quartieri centrali osservano il maggiore incremento dei turisti e dei consumatori. C’è poi il trasporto pubblico, che deve essere potenziato tanto nel collegamento con l’aeroporto, per il quale stiamo parallelamente completando l’iter per la concessione di 30 nuove licenze taxi a disposizione di turisti e baresi, quanto all’interno del tessuto cittadino, che andrà a braccetto con la riorganizzazione delle linee urbane con l’attivazione del Brt. Un altro elemento importante contenuto in questa delibera è il potenziamento dei controlli sulle strutture ricettive, così come abbiamo fatto negli ultimi anni al fine di garantire un’offerta della ricettività turistica della nostra città sempre più alta e qualificata. Infine, con questo provvedimento, puntiamo a potenziare l’infopoint turistico comunale, con l’idea di creare punti informativi itineranti anche nelle zone più frequentate dai turisti, a partire dalla spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro”.

Per quanto riguarda gli ultimi dati forniti dalla piattaforma Paytourist circa le presenze di turisti nella città di Bari dal 1 gennaio 2025 ad oggi, si registrano 410.679 pernottamenti.