Bari, riprendono i lavori di parco Annoscia: entro un mese la consegna

I lavori di riqualificazione del giardino Annoscia, in via Suglia, sono ripresi. Dopo una pausa, più lunga del previsto, necessaria per ottenere alcune autorizzazioni burocratiche relative alle strutture sportive e ad interventi che necessitano della bella stagione per essere realizzati, come la resinatura dei viali e la posa in opera della base del campo da padel, si torna a lavorare per realizzare quanto previsto dal progetto. Al campo da basket si aggiungeranno: un’area fitness molto grande, un percorso per gli amanti della corsa e della passeggiata, il primo campo da padel gratuito della città.

“Abbiamo reso – spiega il consigliere comunale Lorenzio Leonetti – il giardino ancora più verde, piantando 160 nuovi alberi e creando un’area di 500 mq di arbusti che, durante questi mesi di attesa, si sono ben radicati. Sappiamo che il disagio per il territorio c’è stato, ma lavoreremo per recuperarlo in questo mese, continuando a trasformare Bari in una vera e propria palestra a cielo aperto con più verde per tutti”.