Bari, apre il primo negozio sul waterfront di San Girolamo

Domani, sabato 12 aprile, alle ore 17.30, il sindaco e l’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy parteciperanno all’inaugurazione di ‘Impact like a pro’, la nuova attività che apre nei locali affidati in concessione dal Comune di Bari sul waterfront di San Girolamo. Il progetto è risultato anche vincitore del bando ‘Un negozio non è solo un negozio’, che finanzia progetti di sviluppo commerciale promossi da attività della città di Bari per investimenti (ristrutturazioni, nuovi arredi e attrezzature) e supporto alla gestione, in cambio dell’impegno a realizzare eventi, servizi, iniziative per la comunità.

Per la festa inaugurale di domani, dalle ore 16.30 alle 21 è prevista la presentazione delle attività, sport e musica.

“Siamo felici di inaugurare la prima attività commerciale che apre nei locali del waterfront di San Girolamo, supportata dall’amministrazione comunale anche grazie al programma ‘Un negozio non è solo un negozio’ – spiega l’assessore alla Blue economy Pietro Petruzzelli – . Aggiungiamo un altro, importante tassello al mosaico di riqualificazione del lungomare di San Girolamo, animato da tempo da Impact, dalla scuola surf Big Air, e dalle attività che con noi stanno scommettendo su questo meraviglioso tratto di costa. Occupare e fare vivere gli spazi, è la migliore risposta che possiamo dare agli atti di vandalismo. Domani sarà una grande festa, con tanta voglia di stare insieme davanti al tramonto più bello di Bari”.

IMPACT MULTIVERSO STORE

Il progetto, finanziato con il bando ‘Un negozio non è solo un negozio’, ha come obiettivo l’evoluzione di un originale negozio di vendita al dettaglio di prodotti per gli sport da scivolamento (surf, windsurf, kitesurf, snowboard, skateboard) sul lungomare del quartiere San Girolamo. Il negozio è insediato nei nuovi locali concessi in gestione dal Comune di Bari sul waterfront. Gli investimenti hanno riguardato interventi di rifunzionalizzazione della sede fisica con nuovi allestimenti all’interno del punto vendita e la creazione di un reparto femminile; la creazione di un servizio per la riparazione delle vele da windsurf e kitesurf; la creazione di un canale di vendita online dedicato alla nuova disciplina del wingfoiling; l’acquisto di un software gestionale di magazzino per garantire maggiore rapidità nelle consegne ed un tracciamento delle qualità e dei prodotti presenti nel punto vendita. Il progetto prevede la realizzazione, in collaborazione con associazioni e comitati civici, di eventi, laboratori di avvicinamento, open day e contest aperti ai ragazzi e alle ragazze del quartiere sul tema degli sport da scivolamento e da strada.